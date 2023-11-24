В заксобрании Севастополя в первом чтении приняли проект бюджета на 2024 год

Заксобрание Севастополя в первом чтении рассмотрело проект закона о бюджете города на 2024-2026 годы.

Правительство Севастополя планирует на 2024 год расходы в размере 64,7 млрд рублей, а доходы 61, 4 млрд рублей.

Собственные доходы составят 26, 5 млрд рублей, что составляет 43 % от общей суммы доходов. Таким образом севастопольский бюджет больше, чем наполовину дотационный.

«За» проект бюджета проголосовало 18 депутатов «воздержались» — 3 .

Напомним, в прошлом году планировалось, что объем доходов бюджета города на 2023 год составит 70,8 млрд рублей, а расходов составит 75, 3 млрд рублей.