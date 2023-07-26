Стало известно, как будет выглядеть пляж «Хрустальный» в Севастополе

На Архитектурно-художественном совете Севастополя поддержали проект благоустройства пляжа «Хрустальны».

Так будут выглядеть административный отдел, медпункт, нестационарные торговые объекты, которые планируется разместить в рамках благоустройства пляжа.



По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пляж будут развивать в соответствии с концепцией благоустройства всей набережной в районе Артиллерийской бухты, которую разрабатывает архитектурное бюро Wowhaus.

Напомним, на «Хрустальном» оператор пляжа создает лаунж-зоны, засыпанные галькой.