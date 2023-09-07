В Севастопольской школе от ученицы требуют сменить ярко-рыжий цвет волос

В севастопольской школе №57 случился конфликт из-за яркого цвета волос одной из учениц. 15-летняя школьница пришла с рыжими волосами на занятия 4 сентября, за что получила предупреждение от директора школы.

В соцсетях, при описании данной ситуации, говорится, что подростка с таким внешним видом не допустили к занятиями и дали время до следующего понедельника вернуть природный цвет волос.

В департаменте образования не допуск ребенка к обучению опровергли.

«Директор утверждает, что ребенок был допущен к занятиям после второго урока и до сих пор посещает школу с рекомендацией привести себя в надлежащий вид. При этом все понимают, что одномоментно все исправить нельзя», — пояснили в пресс-службе ведомства, пишет ForPost.

На официальном сайте школы есть четкие положения о внешнем виде учеников, где описаны требования к школьной форме, обуви, прическе, макияже и прочем.

В связи с этим в департаменте образования подчеркнули, что школа ничего не нарушила.

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Ольга Сурикова

Фото: ForPost