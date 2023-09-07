В Севастополе 68-летнего мужчину будут судить за дискредитацию ВС России

Спецоперация в Украине
07-09-2023
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В Севастополе мужчину привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации

Как сообщили в пресс-службе полиции города, в ходе мониторинга СМИ и сети «Интернет» в одном из Telegram-каналов была выявлена видеозапись, на которой покупатель в одном из магазинов города в присутствии значительного количества персонала и посетителей высказывал фразы, направленные на дискредитацию действий российской армии в зоне СВО на Украине.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России и УФСБ России мужчина был задержан и доставлен в территориальный орган МВД. 

Свою вину 68-летнего правонарушитель не признал.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дело его передано в суд.

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Ольга Сурикова

 

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