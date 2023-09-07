Илья Журавлев: Севастополю нужны учителя и врачи

Сегодня в «Российской газете» вышла программная статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, посвященная итогам его поездки в регионы.

Политик в своей статье перечисляет основные болевые точки региональной жизни. К сожалению, типичные «болезни» российской провинции характерны и для Севастополя.

И на первом месте – острый дефицит учителей и врачей. Так считает вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

«Севастополь вот уже долгие годы пытается преодолеть дефицит учителей и врачей. Фракция ЛДПР в заксобрании неоднократно предлагала увеличить целевой заказ в вузах на врачей и учителей для города, предоставлять медикам и педагогам служебное жилье с возможностью его дальнейшей приватизации, ввести региональные надбавки», — отметил Илья Журавлев.

Полный текст статьи читайте на сайте.

Вице-спикер добавил, что считает важным шагом на пути к преодолению кризиса медицинских кадров создание в городе на базе СевГУ Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения, который будет готовить кадры для севастопольских больниц и поликлиник.

Как пишет в своей статье в «Российской газете» о поездке по стране Леонид Слуцкий:

«Ключевая проблема и образования, и здравоохранения в своей основе единая – драматическое падение уровня социальной значимости педагогов и врачей. Что важно сделать на самом высоком государственном уровне – поднять учителя и врача на пьедестал общественного признания.

Который год мы возводим современные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) – они порой стоят пустые, деньги бюджета «на ветер», а избирателям – пыль в глаза. В одной из районных поликлиник я спросил – чем помочь? Ответ был прост – кадры. Ведь оборудование можно купить, а врача «не купишь».

Мы долгое время обучаем студентов в медицинских вузах по целевым направлениям. Судя по официальным цифрам, в 2017 году мы приняли 12,5 тысячи «целевиков» в медвузы. То есть ровно половину от того, что нам требуется сегодня. Но пока данных о сокращении потребности мы не получаем. Где «целевики», которые уже сегодня должны были прийти работать в медучреждения? Кто отвечает за то, что деньги были потрачены, а врачей по-прежнему нет. ЛДПР выступает за 100-процентное распределение выпускников медицинских институтов и колледжей. Наряду с повышением заработных плат и обеспечением жильем уже работающих специалистов.

Надо донастраивать федеральные программы. Компенсации по «Земскому доктору» и «Земскому фельдшеру» не решают ситуации. С учетом того, что средняя стоимость квадратного метра жилья составляет почти 89 тысяч рублей, суммы выплаты должны начинаться от 4 млн рублей, чтобы на эти деньги можно было купить квартиру. Всё это поможет «расшить» проблему нехватки медиков в стране.

Педагоги и доктора – это не обслуживающий персонал, не интеллектуальная прислуга. Этим людям мы доверяем самое ценное – своё будущее, здоровье и образование своих детей».

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина