В Севастополе родители просят разрешить детям ходить в школу в классических шортах

В социальной сети «ВКонтакте» появилось обращение к губернатору Севастополя и руководству департамента образования с просьбой разрешить мальчикам ходить в школу в классических шортах, пока на улице сохраняется жаркая погода.

Автор поста Евгения Устюжанинова обратила внимания, что в некоторых странах шорты отнесены также к деловой одежде и свидетельствуют об определенном статусе.

Но в случае с севастопольскими школами, по ее словам, речь идет об удобстве и здоровье детей.

«Еще пару месяцев на улице будет жара. Кабинеты закрыты во время урока, не проветриваются, на солнечной стороне. Кондиционеры средствами родителей есть далеко не везде. Духота, перегрев могут привести к тепловым ударам и уж точно скажутся на качестве мозговой деятельности», — написала она.

Кожа детей, по ее мнению, должна дышать, и это только положительно скажется на дисциплине, ученикам будет комфортнее.

Она подчеркнула, что речь идет только о классических шортах, которые, кстати, родители могут сделать и из ставших короткими брюк.

«Пожалуйста, дайте добро на центральном уровне приходить мальчикам и девочкам в школу в классических шортах средней длины. Ждать этого от руководителей школы кажется бессмысленным, все только огрызаются «нельзя, нельзя» и не приводят ни одной разумной причины», — говорится в заключении обращения.

Данный пост вызвал острые обсуждения среди пользователей соцсети. Естественно, мнения разделились. Противники апеллировали к тому, что мальчиков положено растить в жестких условиях и есть определенные требования в учебных заведениях, которые все ранее соблюдали. А вот сторонники послаблений написали, что в уставах школы нет запрета на ношение шорт, а значит дети имею права их носить. При этом они просили лояльнее относиться к школьникам, с учетом местного климата.

Отметим, что одна из мам ученика младших классов школы №3 рассказала корреспонденту «Севкора», что руководство их учебного заведения разрешило своим ученикам носить классические черные шорты.

Ольга Сурикова