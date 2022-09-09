В Севастополе «оконщик» обманул клиентов на 2,5 млн рублей

В Севастополе полицейские задержали жителя Волгограда, который под предлогом продажи и установки металлопластиковых окон, а также строительства жилья, похитил более 2,5 миллионов рублей у троих жителей Севастополя и жителя Пермской области.

Полицейскими установлено, что у мужчины был подельник, гражданин Украины. «Аферисты размещали рекламу об оказании услуг в сети Интернет, лично подыскивали потенциальных клиентов, которым была необходима помощь в строительстве жилых домов или установке металлопластиковых окон», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

В ходе общения с клиентами, мужчины представлялись ИП и утверждали, что сотрудничают с официальными поставщиками, демонстрировали покупателям готовые изделия, делали необходимые замеры. С клиентами они заключали договоры и требовали предоплату в размере 60% от общей стоимости сделки.

После этого свои обязанности они не выполняли.

Жителю Волгограда предъявлено обвинение в совершении трех мошенничеств в значительном и крупном размере, а также установлена его причастность к совершению еще одного мошенничества в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он содержится под стражей. Местонахождение второго фигуранта устанавливается.

Полицейские проверяют причастность аферистов к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории города. Всем пострадавшим рекомендуют сообщить в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району по телефонам – 8 (8692) 73-87-00, 8 (8692) 73-87-01, 8 (8692) 73-87-02 или по телефону 102.

Напомним, в Севастополе мошенники донимали пожилую женщину звонками и сообщениями, пока она не перевела им два миллиона рублей своих сбережений.

Ольга Сурикова