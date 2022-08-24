В СТ «Троллейбусник-2» происходит загадочная история со стройняком и строительством дороги

В Севастополе появилось еще одно место со свалкой строительных отходов — в балке у садового товарищества «Троллейбусник-2». Жители СТ обнаружили уже там бетонные блоки и разбитый асфальт. Им удалось заснять грузовик, сбрасывающий строительный мусор на территории балки рядом с их дачами, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Журналисты телеканала проследили за одним таким грузовиком вместе с членами Общественной палаты. Но возле места свалки водитель, заметив машины, не стал сгружать отходы и покинул садовое товарищество.

При этом там же на территории работал экскаватор, который разгребал строительный грунт.

Рабочий, представившийся приемщиком грунта, сообщил, что здесь идет строительство дороги вдоль линии ЛЭП. По его словам, у подрядчика есть договор с председателем садового товарищества «Троллейбусник-2».

«Мы направим соответствующие запросы в прокуратуру от Общественной палаты, в природоохранные службы, чтобы выяснить фактически, что же здесь строится и есть ли вообще какие-то разрешающие документы на строительство», — заявил руководитель аппарата общественной палаты Севастополя Вячеслав Тертус.

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Ольга Сурикова