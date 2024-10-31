В севастопольской больнице появилось дорогое и очень важное оборудование

Теперь остеопороз у жителей Севастополя можно будет выявить на ранеей стадии, а следовательно, начать своевременное лечение.

Это станет возможно благодаря новому оборудованию, которое установили в поликлинике №1.

В севастопольскую городскую больницу №1 привезли денситометр — аппарат, который помогает проверять плотность костной ткани.

Это оборудование стоит около пяти миллионов рублей и было куплено благодаря региональной программе по улучшению здравоохранения.

Врачи объясняют, что с помощью этого аппарата можно точно измерять плотность костной ткани и выявлять проблемы, такие как остеопения и остеопороз, на ранней стадии. Это важно, потому что пациенты смогут начать лечение вовремя и снизить риск переломов. Кроме того, денситометр позволяет следить за состоянием костной ткани во время лечения.

Исследование занимает от 20 до 30 минут, и при этом лучевая нагрузка на пациента в 400 раз меньше, чем при обычной рентгенографии.

На данный момент это первый и единственный денситометр в бюджетной медицине как в Севастополе, так и в Крыму. Медицинский персонал уже прошёл обучение, чтобы работать с этим аппаратом.

Пациенты смогут бесплатно пройти обследование на новом оборудовании, если им это назначит врач.

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Кристина Ветер