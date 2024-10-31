В Севастополе готовятся к паводкам и чистят русла рек

Чтобы минимизировать последствия от паводков, важно готовиться к ним зарее, чем в Севастополе в данный момент и занимаются.

Продолжается подготовка к паводкоопасному периоду. Одной из ключевых мер является расчистка русла реки Бельбек от затороопасных участков. Подрядчик уже приступил к этой важной работе, аналогично тому, как это было сделано на реке Кача.

На Бельбеке также были выявлены участки, где образуются заторы, и для их устранения потребуется использование специализированной техники.

Расчистка русел рек от заторов – это критически важная мера, способствующая улучшению пропускной способности водного потока во время паводков и обильных осадков. Она позволяет обеспечить свободное движение воды, что, в свою очередь, минимизирует риск затопления прилегающих территорий. Эффективная подготовка и своевременные действия помогут защитить населенные пункты, имущество и экологию региона от разрушительных последствий паводков.

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Кристина Ветер