В ретрокинотеатре «Украина» в Севастополе пройдет «Ночь искусств» — программа

Жителей и гостей Севастополя приглашают на интересное мероприятие – «Ночь искусств», которое пройдет 3 ноября в ретрокинотеатре «Украина».

С 14:00 до 21:00 состоится Всероссийская акция «Ночь искусств – 2024» под девизом «Раскрой тайны военного времени!».

Музей обороны Севастополя подготовил насыщенную программу, в которой каждый сможет интересно и познавательно провести время.

Посетителей ждет с 14.00 до 19.30 экскурсия «Форма советского солдата».

С 14.00 до 20.00 запланированы мастер-классы и интерактивные площадки, среди которых:

— Роспись деревянных магнитов,

— Создание гипсовых сувениров,

— Набивка рисунка на платок,

— Рисование пластилином,

— Магнитные пазлы,

— Квест «Бессмертный город нашей славы»,

— Интерактивные занятия, такие как «С чего начинается Армия?» и «Рисуем Диораму»,

— Тематическая выставка «Траектория времени»,

— «Фронтовое письмо».

Также будут работать площадки с участием реконструкторов, где можно будет узнать о медицине во время Великой Отечественной войны, полевом узле связи РККА, командно-наблюдательном пункте, азбуке Морзе, а также увидеть оружие Победы и трофеи Вермахта.

В завершение программы, с 20:00 до 21:00, состоится концерт солистки Крымской государственной филармонии Алины Жуковой.

На территории кинотеатра будет также организована тематическая фотозона для создания памятных фотографий.

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Кристина Ветер