В ретрокинотеатре «Украина» в Севастополе пройдет «Ночь искусств» — программа

Жителей и гостей Севастополя приглашают на интересное мероприятие – «Ночь искусств», которое пройдет 3 ноября в ретрокинотеатре «Украина».
С 14:00 до 21:00 состоится Всероссийская акция «Ночь искусств – 2024» под девизом «Раскрой тайны военного времени!».
Музей обороны Севастополя подготовил насыщенную программу, в которой каждый сможет интересно и познавательно провести время.
Посетителей ждет с 14.00 до 19.30 экскурсия «Форма советского солдата».
С 14.00 до 20.00 запланированы мастер-классы и интерактивные площадки, среди которых:
— Роспись деревянных магнитов,
— Создание гипсовых сувениров,
— Набивка рисунка на платок,
— Рисование пластилином,
— Магнитные пазлы,
— Квест «Бессмертный город нашей славы»,
— Интерактивные занятия, такие как «С чего начинается Армия?» и «Рисуем Диораму»,
— Тематическая выставка «Траектория времени»,
— «Фронтовое письмо».
Также будут работать площадки с участием реконструкторов, где можно будет узнать о медицине во время Великой Отечественной войны, полевом узле связи РККА, командно-наблюдательном пункте, азбуке Морзе, а также увидеть оружие Победы и трофеи Вермахта.
В завершение программы, с 20:00 до 21:00, состоится концерт солистки Крымской государственной филармонии Алины Жуковой.
На территории кинотеатра будет также организована тематическая фотозона для создания памятных фотографий.
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Кристина Ветер