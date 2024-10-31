В ретрокинотеатре «Украина» в Севастополе пройдет «Ночь искусств» — программа

Политика
31-10-2024

Жителей и гостей Севастополя приглашают на интересное мероприятие – «Ночь искусств», которое пройдет 3 ноября в ретрокинотеатре «Украина».

С 14:00 до 21:00 состоится Всероссийская акция «Ночь искусств – 2024» под девизом «Раскрой тайны военного времени!».

Музей обороны Севастополя подготовил насыщенную программу, в которой каждый сможет интересно и познавательно провести время.

Посетителей ждет с 14.00 до 19.30 экскурсия «Форма советского солдата».

С 14.00 до 20.00 запланированы мастер-классы и интерактивные площадки, среди которых:

  — Роспись деревянных магнитов,
  — Создание гипсовых сувениров,
  — Набивка рисунка на платок,
  — Рисование пластилином,
  — Магнитные пазлы,
  — Квест «Бессмертный город нашей славы»,
  — Интерактивные занятия, такие как «С чего начинается Армия?» и «Рисуем Диораму»,
  — Тематическая выставка «Траектория времени»,
  — «Фронтовое письмо».

Также будут работать площадки с участием реконструкторов, где можно будет узнать о медицине во время Великой Отечественной войны, полевом узле связи РККА, командно-наблюдательном пункте, азбуке Морзе, а также увидеть оружие Победы и трофеи Вермахта.

В завершение программы, с 20:00 до 21:00, состоится концерт солистки Крымской государственной филармонии Алины Жуковой.

На территории кинотеатра будет также организована тематическая фотозона для создания памятных фотографий.

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Кристина Ветер