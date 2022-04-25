В севастопольских заповедниках найдут места под зоны для пикника и гостиницы

Пока модульные

В Севастополе на внеочередном заседании правительства внесли изменения в уставные документы заказников «Ласпи», «Байдарский» и «Мыс Айя», которые позволят организовывать в них кемпинги и автокемпинги. Городские власти планируют получать с этих территорий дополнительные доходы в бюджет.

Директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова отметила, что данным решениям обозначаются виды деятельности, которые будут разрешены в заказниках.

«Вводим норму об осуществлении регламентированния оздоровительной и рекреационной деятельности, развития туризма с целью повышения эффективности системы особо охраняемых природных территорий», — пояснила Гаврилова.

Она добавила, что в частности, кроме всего прочего, на территории заказника «Ласпи» появятся вертолетные площадки.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что актуальность данных решений обусловлена выделением городу средств на возведение кемпингов, автокемпингов и модульных отелей.

Губернатор считает, что сейчас необходима легализация тех мест отдыха, которые там исторически сложились, а также для определения мест, на которых будут устанавливаться модульные гостиницы.

«Эти природные рекреационные зоны много лет используются в «серую», и бюджету города не приносят ничего и ухудшают состояние природы. Просто нужно привести в норму, что под бизнес отведено, но это долгий путь, либо под нашими ведомственные управления и легально эксплуатировать и получать доход в бюджет дополнительный», — сказал глава региона.

Гаврилова уточнила, что данным решения также организация данных мероприятий возлагается на управление природных ресурсов и экологии Севастополя.

«Мы не ослабляем режим. Мы наоборот упорядочиваем и конкретизируем те процедуры, которые должны осуществляться», — сказала она в ходе доклада.

Ольга Сурикова