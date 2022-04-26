В Севастополе беженцы из ДНР и ЛНР могут подать на дополнительные выплаты на детей

Могут получить и региональные выплаты

В Севастополе беженцы из Донецкой и Луганской народных республик могут оформить дополнительные пособия на детей. Это может стать для них дополнительной помощью, кроме единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого человека в семье, сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения.

«Граждане, прибывшие из ДНР и ЛНР, имеющие российское гражданство, а также иностранные граждане, проживающие в России, лица без гражданства и беженцы через органы Пенсионного фонда могут оформить пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», — рассказала заместитель начальника управления соцобеспечения профильного ведомства Евгения Пытько.

По ее словам, эти же категории граждан могут претендовать на региональные меры соцподдержки. К ним относятся пособие на ребенка; пособие на ребенка одинокой матери; пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов.

Но здесь уже будет высчитываться критерий нуждаемости. Пособие назначается, если средний доход семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в регионе.

Кроме того, семьи с детьми, прибывшие из ДНР и ЛНР и имеющие российское гражданство, могут стать получателями дополнительных мер соцподдержки. В их числе ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; государственная социальная помощь в виде социального пособия; денежная компенсация на приобретение школьной формы на детей из многодетных и малоимущих семей; единовременная денежная помощь детям школьного возраста из малообеспеченных семей.

«Заявление и документы, необходимые для получения пособий, можно подать лично при посещении отделений Пенсионного фонда или районных управлений труда и соцзащиты, через портал госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи, либо через отделения МФЦ», — добавила Евгения Пытько.

За дополнительной консультацией по условиям предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, заявители могут обращаться в департамент труда и социальной защиты населения по телефону 53-40-45 или на сайт ведомства через консультационную рубрику «Задать вопрос»: https://dszn.sev.gov.ru/obratnaya-svyaz/rubrika-zadat-vopros/. По выплатам Пенсионного фонда телефон горячей линии 8 800 600-00-00.

Напомним, в Севастополе пока наблюдается коллизия с официальным трудоустройством беженцев из Украины.

Ольга Сурикова