Севастополю выделено 150 млн рублей на строительство кемпингов и модульных гостиниц

Рассчитывает на большой поток туристов

Севастополю будет выделено 150 млн рублей на создание кемпингов, автокемпингов и модульных отелей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram написал, что глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении субсидии субъектам РФ на создание модульных некапитальных средств размещения, в том числе и нашему региону.

Развожаев напомнил, что городскими властями направлялась заявка на предоставление субсидии на создание модульных некапитальных конструкций. Севастополь стал одним из 19 регионов, которые получили деньги на реализацию этой идеи.

В городе теперь будет построено не менее 99 новых модульных сооружений. Это позволит, по его словам, увеличивать существующий номерной фонд и создать новые рабочие места.

Напомним, в Севастополе на майские праздники ожидается не менее 25 тысячи туристов.

Ольга Сурикова