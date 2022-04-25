В Севастополе на параде после перерыва снова пройдет «Бессмертный полк»

В нем могут пройти и родственники погибших на Украине

В Севастополе рассматривается возможность участия в «Бессмертном полку» в этом году родственников погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом 25 апреля в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

В ходе совещания отмечалось, что всего в городе к празднованию 9 мая запланировано 194 мероприятия. Среди прочих пройдут отдельные парады во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. Их планируется провести для 5 человек.

Сам военный парад пройдет традиционно 9 мая в 10:00. От министерства обороны в нем будет задействовано 545 человек личного состава, от других ведомств — 835 человек. Всего в военном мероприятии участвует 1380 человек и 21 единица военной техники.

В этом году, благодаря отмене антиковидных ограничений, после парада состоится и прохождение «Бессмертного полка».

«В Севастополе в прошлом году из-за коронавирусных ограничений было отложено, не проводилось шествие ветеранов после военного парада и акция «Бессмертный полк» ушла в он-лайн. В этом году планируется проводить и первое, и второе после окончания военного парада. Прохождение военной техники замкнут колоны ветеранских организаций», — доложил Сергей Бездольный.

По его данным, в парадной колоне пройдет 11 общественных ветеранских организаций, это порядка 980 человек. А вот определить количество участников «Бессмертного полка» пока не представляется возможном.

Во главе его пройдет Юнармия с портретами маршалов Победы, а за ними уже граждане с фотографиями своих родных близких.

«Трудно оценить, сколько человек примет участие в «Бессмертном полку». Одно ясно, их будет достаточно много. По разным оценкам, от 30 до 50 тысяч, потому что в прошлом году не было этого мероприятия», — сказал глава департамента, добавив, что предлагается сделать паузу между парадом и прохождением «Бессмертного полка», чтобы волонтеры смогли развезти ветеранов с мероприятия.

Кроме того, на это мероприятие в этом году накладывает отпечаток проведение военной спецоперации на Украине, в которой уже есть погибшие военнослужащие из Севастополя.

«В этом году изъявили принять участие и представители женсовета Черноморского флота. Жены тех бойцов 810 бригады морской пехоты (которые погибли -ред.)», — рассказал он, уточнив, что вопрос этот еще не решен.

Завершит празднование 9 мая праздничный фейерверк в 22:00.

Напомним, на 3,5 и 7 мая запланировано проведение репетиций парада Победы.

Ольга Сурикова