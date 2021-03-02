В севастопольских горах спасли мужчину

Туристический сезон еще даже не начался

1 марта в районе Балаклаво-Ласпинского перевала мужчина застрял на скальной полке после того, как свернул с Большой Севастопольской тропы, сообщает пресс-служба правительства города.

Информация об инциденте поступила на пульт ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя». К месту было направлено три поисково-спасательных отряда.

Альпинисты помогли спустить мужчину со скалы, а затем уже катером его привезли на берег. В медицинской помощи он не нуждался.

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В связи с приближающимся весенним сезон вылазок на природу жителям и гостям города рекомендуют соблюдать правила безопасности в горах: придерживаться маршрута, ориентируясь по указателям и информационным щитам.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя