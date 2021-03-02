Производители куриного мяса и яиц договорились о сдерживании цен

Куриные яйца подорожали на 15,2%

Главные производители мяса птицы и яиц в России, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам совещания главы ведомства Дмитрия Патрушева c участниками рынка, передает РИА Новости.

В Минсельхозе повышение цен пояснили подорожанием кормов, птичьим гриппом, который снизил объемы производства мяса, а также сокращением импорта инкубационных яиц.

Последний фактор обусловлен ростом инфекционных заболеваний среди животных в странах Евросоюза.

С этой проблемой Минсельхоз намерен бороться стимулированием внутреннего рынка. В частности, планируется поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года ее предложили поднять с нуля до пяти процентов, а через год — уже до 15 процентов.

Также правительство рассматривает возможность возмещения средств производителям на строительство и развитие объектов инкубационного яйца с 2022-го.

«Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на один килограмм произведенной и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минсельхозом были приняты меры для стабилизации цен, в том числе на корма — это квоты и пошлины на вывоз зерна, пошлины на экспорт масличных культур.

На данный момент, как заверяют в правительстве, удалось замедлить внутренний рост на основные зерновые культуры и корма. Ожидается стабилизации в течение двух месяцев.

По данным Росстата, за 2020 год куриные яйца подорожали на 15,2 процента, охлажденные и мороженые куры — на 2,6.

Напомним, торговые сети подготавливают почву к повышению цен на мясо птицы и яйца. Соответствующую информацию они уже направили в Министерство промышленности и торговли РФ.

Ольга Сурикова