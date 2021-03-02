ЛДПР в Севастополе предлагает увеличить выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами

Уход за инвалидами – это физически и психологически сложная работа

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев, а также депутаты из фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Никита Березин, член Совета Федерации Сергей Леонов разработали и внесли в Госдуму законопроект «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы».

Согласно документу, проживающие на территории Российской Федерации неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 000 рублей.

В дальнейшем предполагается индексация пособия один раз в год с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации.

К сожалению, данный важный законопроект не был принят депутатами Госдумы РФ.

С целью поддержки законодательной инициативы своих коллег из Госдумы депутаты из фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя вице-спикер Илья Журавлев, Артем Гордиенко и Андрей Куринов внесли в заксобрание постановление «О законодательной инициативе Законодательного Собрания города Севастополя по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми –инвалидами, инвалидами с детства 1 группы и инвалидами 1 группы», сообщает пресс-служба городского отделения ЛДПР.

«Уход за инвалидами, особенно за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы – это физически и психологически очень сложная работа. Такой уход осуществляется, как правило, оставившими свою работу членами семьи в объеме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня, – пояснил Илья Журавлев. – В нашей стране неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за указанными категориями инвалидов, предоставляются за счет средств федерального бюджета ежемесячные денежные выплаты, которые являются компенсацией утраченного заработка».

При этом севастопольские парламентарии предлагают установиться размер данного пособия на уровне 13 000 рублей.

Реализация проекта потребует дополнительные средства, покрываемые за счет средств федерального бюджета.