В Севастополе змея купалась с отдыхающими на пляже «Солнечный»

В Севастополе 18 августа в море на пляже «Солнечный» отдыхающие заметили змею. Это, естественно, напугало купающихся там людей. Одной из первых змею заметила гостья из Москвы Ксения Черенкова. Она разбирается в пресмыкающихся, поэтому узнала в ней гадюку, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

«Первое что, забеспокоилась за детей прыгающих с пирса и которые плавают рядом. Первая мысль сфотографировать, чтобы поверили. И пошла к спасателям, которые вовремя отреагировали», — рассказала Ксения Черенкова.

Некоторые отдыхающие начали бросать в сторону плывущей змеи камни. При этом вмешались спасатели, они предупредили по громкоговорителю людей, что в воде плавает предположительно гадюка.

А затем в лодке отогнали ее в безопасное место.

В таких случаях спасатели рекомендуют не паниковать и не бросать в нее что-то, а вызвать волнение воды рядом с животным и оно отступит.

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