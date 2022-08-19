В правительстве Севастополя считают, что на кладбище «Кальфа» не хоронят людей в строительном мусоре

Севастопольские общественники вместе с журналистами телеканала «НТС» и заместителем руководителя севприроднадзора проверили кладбище «Кальфа» на предмет складирования там строительного мусора.

Мнения общественников и журналистов ожидаемо разошлись с видением чиновников. О проблеме складирования строительного мусора уже не раз писали и снимали сюжет различные СМИ. Тем не менее, общественники не фиксируют улучшения ситуации.

«Иногда кажется, что человеческая подлость не имеет, как говорится, границ. Одни свозят стройняк, засыпают, хоронят в насыпном грунте, а другие потом жители начинают от этого страдать. Прошёл месяц – и Департамент городского хозяйства, как я понимаю, никаких выводов не сделал. Этот строительный мусор отсюда не вывез, не облагородил. Ничего не сделал. Почему так происходит – непонятно. Еще раз обращаюсь – наведите, пожалуйста, порядок на нашем кладбище. Так быть не должно. Это беспределище, по-другому уже не назовёшь, нужно просто останавливать», — рассказывает общественник Валерий Стрюков.

Примечательно, что совсем недавно специалисты севприроднадзора фиксировали на территории кладбища «Кальфа» складирование строительных отходов, однако, как рассказал заместитель руководителя этого надзорного ведомства Вадим Писляк, за несколько месяцев так и не удалось поймать ни одной машины, завозящей мусор.

«То, что да, ведётся здесь работа, то, что мы сегодня видели. Прежде всего – за эту территорию отвечает учреждение, подведомственное Департаменту городского хозяйства. Они ведут свою хозяйственную деятельность. Поэтому нужно эту информацию запрашивать у них, прежде всего – что делается, в рамках каких проектов, проектных решений. И контроль заезда транспорта на данную территорию тоже осуществляет данное учреждение. Поэтому на данный момент, как инспектор, могу сказать только так», — рассказал Писляк.

В свою очередь, директор Департамента городского хозяйства сообщил, что на сегодняшний день на территории кладбища «Кальфа» строительный мусор не выявлен. Огромные валуны и камни образуются в результате хозяйственной деятельности подведа – государственного бюджетного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». Также Евгений Горлов добавил, что на территории некрополя – скальный грунт и при подготовке могил образуются камни разного размера.

В качестве подтверждения своим словам, в телеграмм-канале глава горхоза опубликовал видео, на котором работает тяжёлая техника и дробит скальную породу. Действительно – образуются камни. Однако, сели сравнить с нашим видео, можно увидеть булыжники со следами цемента и бетона, похожие на остатки фундамента. Они отличаются по цвету и размеру – это явно не блоки из цоколей могил. Также в прошлый раз можно было увидеть части асфальта, бордюров и даже балясин. Сейчас всё это похоронено и разравнено трактором.