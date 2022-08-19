В Севастополе накопился долг по госконтрактам почти на 140 млн рублей

В Севастополе только после вмешательства прокуратуры были погашены долги по исполненным госконтрактам на сумму более 138 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что исполнительными органами государственной власти и государственными учреждениями заключены 62 государственных контракта, которые были исполнены субъектами предпринимательской деятельности. В нарушение требований закона, оплата по ним заказчиками не произведена», — уточнили в прокуратуре.

Отсюда и сформировалась такая задолженность.

Так, Департамент цифрового развития своевременно не оплатил двум предпринимателям работы по развитию аппаратно-программного комплекса общегородской системы видеонаблюдения и поставку высокотехнологичного оборудования .

Образовательными учреждениями вовремя не оплачена поставка оборудования, мебели, учебных пособий, выполнение работ по капитальному ремонту зданий и монтажу охранных сигнализаций по 56 государственным контрактам.

«После вмешательства прокуратуры задолженность по исполненным контрактам полностью погашена. Права субъектов хозяйствования восстановлены», — заключили в пресс-службе.

Напомним, ранее после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по госконтрактам почти на 70 млн рублей.

Ольга Сурикова