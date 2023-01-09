ФК «Севастополь» пока остается играть в Крыму

ФК «Севастополь» в этом году продолжит играть в премьер лиге Крымского футбольного союза, пока не будет принято окончательное решение о вступлении клубов Крыма в ФНЛ.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Валерий Чалый в интервью телеканалу «НТС».

«Новый чемпионат (ред. – премьер лига КФС) стартанет в конце марта. Запланирован плавающий чемпионат, если клубы, в том числе и мы заходим в ФНЛ, то чемпионат будет из двух кругов также как он проходил в конце 2022 года», — отметил Чалый.

Генеральный директор клуба рассказал, что во второй лиге российского чемпионата есть требование на наличие в командах двух молодых игроков. В крымском чемпионате такого требования не было. В связи с этим при прохождении процедуры лицензирования у севастопольского клуба могут возникнуть затруднения.

«Мы не делаем ставку на молодых игроков. Они с нами тренируются, мы их привлекаем, но на футбольное поле мы их не планируем потому что мы играем против взрослых футболистов. Если эти молодые игроки будут играть, то нам будет трудно составлять конкуренцию командам, которые играют в КФСе», — рассказал Чалый.

Напомним, информация о том, что севастопольских футболистов могут взять в Футбольную национальную лигу пришла в августе прошло года. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов.

Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»

Дмитрий Островский