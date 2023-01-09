На трассе Ялта-Севастополь легковушка влетела в экскаватор

На трассе Ялта-Севастополь, где уже чувствуются все признаки зимней дороги, произошло ДТП, в котором пострадал водитель легкового автомобиля.
По предварительным данным утром 9 января, на трассе водитель Кiа не выбрал безопасную дистанцию до движущего впереди экскаватора, что привело к столкновению.
«В результате ДТП водитель автомобиля Кiа травмирован и доставлен в ближайшее медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Ольга Сурикова