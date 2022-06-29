В Севастополе за дискредитацию военных РФ девушка заплатит штраф 30 тысяч рублей

Размещала в соцсети негативные посты о СВО

В Севастополе за дискредитацию Вооруженных сил России привлечена к ответственности 23-летняя местная жительница. Она нецензурно высказывалась в отношении действий российских военнослужащих и выкладывала соответствующие посты в соцсети.

Сотрудники полиции выявили эти посты и установили личность девушки. На нее был составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях».

Суд рассмотрел предоставленные полицией материалы и признал девушку виновной в совершении правонарушения. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, в Севастополе оштрафован местный житель за попытку срезать патриотический плакат в поддержку ВС РФ.

Ольга Сурикова