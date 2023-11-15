В Севастополе жильцы дома пытаются отсудить у застройщика свой подвал с убежищем

В Севастополе не заканчиваются проблемы с укрытиями. Так, в одном из многоквартирных домов на проспекте Античный все подвальные помещения, а также крыша дома и парковочные места принадлежат частному владельцу.

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Подвалы принадлежат застройщику ООО «ФИН.Н», который возводил дом по схеме паевого строительства еще в 2011 году, говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский».

При этом жители дома №11 на проспекте Античный обустроили своими силами укрытие в подвале здания. Люди пытались отсудить или выкупить эти помещения общего пользования, но пока все разбирательства проиграли.

Телеканал направил запросы в прокуратуру, ДИЗО и к руководству Гагаринского округа, чтобы узнать может ли местная власть помочь людям вернуть помещения в общее пользование и взять их на баланс. Ответ интересно будет узнать всем жителям Севастополя, потому каждый второй подвал в городе находится в частной собственности.

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Ольга Сурикова