ДКР приходится оправдываться за «идиотизм либо сознательное вредительство» с укрытием

Ситуация с отказом охранника Дворца культуры рыбаков в Севастополе пустить людей в убежище вышла уже на федеральный уровень и была резко прокомментирована губернатором Михаилом Развожаевым.

Инцидент случился накануне, 26 сентября, когда вечером во время воздушной тревоги прохожие и родители детей из танцевального ансамбля «Атлантика» решили зайти внутрь убежища, охранник воспрепятствовал им и порекомендовал идти в «свои» укрытия, а это якобы только для сотрудников.

Губернатор Развожаев назвал произошедшее «запредельным идиотизмом либо сознательным вредительством» и пообещал с таким разбираться жестко.

При этом ситуация вызвала интерес и у федеральных СМИ. Например, «База» написала об этом и привела комментарий директора ДКР, в котором говорится, что на видео — это родители, которые приехали забирать детей после вечерних занятий и собрались на крыльце. А конфликт спровоцировала женщина, снявшая ролик. Якобы она живет в соседнем доме, и раньше ее ребенок посещал занятия в ДК. Почему после сирены она решила пойти в укрытие туда, вместо того, чтобы спрятаться у дома — непонятно.

Ольга Сурикова