В Севастополе на проспекте Гагарина сбили женщину

В Севастополе сегодня в 6:50 произошло ДТП в районе дома №17 на проспекте Юрия Гагарина, в котором пострадала пожилая женщина.

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, водитель автомобиля «Хонда» сбил 54-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в горбольницу.

Признаков опьянения у водителя не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим проводится проверка.

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Ольга Сурикова