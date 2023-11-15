В Севастополе пенсионерке, бросившей коктейль Молотова в военную комендатуру, избрали меру пресечения

Женщине, бросившей в здание военной комендатуры бутылку с зажигательной смесью, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Такое решение вынес Ленинский районный суд.

Как уже сообщалось, инцидент произошел 11 ноября. Вечером 62-летняя жительница Севастополя бросила в дверь здания военной комендатуры бутылку с зажигательной смесью, загорелась дверь.

На женщину возбуждено уголовное дело за хулиганство, «совершенное с использованием предметов в качестве оружия». Ее поступок отнесен к категории тяжкого преступления, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Сейчас, по решению Ленинского райсуда, она будет находится 2 месяца под домашним арестом.

Ольга Сурикова