В Севастополе жильцы-девелоперы обманули сами себя

Севастопольская прокуратура возбудила уголовное дело по факту продажи квартир в незаконно реконструированном доме.

Следствие установило, что жильцы дома № 45 по улице Крестовского в 2016 году привлекли коммерческую организацию для проведения реконструкции и капитального ремонта дома, предоставив ей право продать новые квартиры.

По итогам проведенных работ был выстроен двухуровневый мансардный этаж с 10-ю новыми квартирами, которые застройщик решил продать.

Однако реконструкция здания была произведена самовольно, в отсутствие разрешительных документов, из-за чего реконструированный дом до сих пор не введен в эксплуатацию. Люди купившие новые квартиры на сумму в 17, 2 млн рублей не могут получить в собственность свое жилье.

Напомним, в Севастополе в 2022 году росло количество самостроев. Об этом в ходе сессии Заксобрания рассказал замруководителя Севгосстройнадзора Дмитрий Клименко.