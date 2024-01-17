В Севастополе восстановят обрушившуюся 4 года назад подпорную стену

Подведомственное горхозу казенное учреждение 29 декабря заключило контракт на благоустройство и ремонт придомовой территории дома № 2-Б по пр. Победы.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Стоимость работ составляет 54 млн рублей, а контракт заключен по прямому распоряжению губернатора Севастополя Михаила Развожаева с компанией из Москвы «Объединённая сервисная компания».

В департаменте городского хозяйства корреспонденту «Севкора» подтвердили, что в рамках данного контракта будет отремонтирована обрушившееся в 2019 году подпорная стена.

Примечательно, что в документе сказано «Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 29 декабря 2023 года, а в части исполнения — до полного исполнения сторонами своих обязательств». Однако в карточке закупки на сайте единой информационной системы в сфере закупок сказано, что исполнить контракт должны до 5 февраля 2024 года.

Напомним, что 25 ноября на улице Адмирала Октябрьского на дорогу обрушилась подпорная стена.