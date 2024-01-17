Бесплатно новую специальность смогли получить 800 севастопольцев

На базе Севастопольского центра занятости приобрести новую специальность абсолютно бесплатно смогли 800 севастопольцев.

Преимущественно это жители предпенсионного возраста, мамы с маленькими детьми и безработные.

Среди популярных специальностей — обучение по закупкам и бухгалтерии в программе 1С, психология, информационные технологии и работа на маркетплейсах. Также большим спросом пользуются курсы по рекламе и графическому дизайну.

Примечательно, что 85% курсов проходило в дистанционном режиме, что позволило пройти обучение и повысить свою квалификацию не только в Севастополе, но и в других городах.

«В прошлом году Центр занятости после окончания курсов успешно трудоустроил 67% безработных граждан», — рассказала директор Центра занятости Светлана Рендак.

Стать участником образовательных программ можно, зайдя на портал «Работа России» или обратившись в Центр занятости по адресу: ул. Руднева, 40 или по телефону +7(8692) 53-35-59.