В Севастополе женщине помогли и тут же наказали

В Севастополе оперативники задержали подозреваемую в краже смартфона у жительницы города, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Вечером на улице молодой горожанке внезапно стало плохо и ей вызвалась помочь неизвестная женщина. Она подбежала к девушке и стала звать на помощь прохожих.

«Неравнодушные севастопольцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После госпитализации потерпевшая обнаружила пропажу своего мобильного телефона стоимостью 12 тысяч рублей и обратилась в полицию», – говорится в сообщении пресс-службы.

В результате оперативники установили и задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась та самая жительница Севастополя, которая первой вызвалась помочь заявительнице. Полицейские изъяли у злоумышленницы похищенный телефон и вернули владелице.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, это уже не первый случай в Севастополе, когда на людей, которым становится плохо, нападают злоумышленники.

Ольга Сурикова