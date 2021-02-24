История спасения утопающего в Артбухте обрастает новыми подробностями

Люди возмущены, что спасение было приписано сотруднику ППС, которого, оказалось, тоже доставали из воды неравнодушные жители

Наше издание уже писало, что 22 февраля из моря в Артбухте был спасен нетрезвый тонущий мужчина. Тогда, со слов очевидцев, было известно, что спасать захлебывающегося человека бросился сотрудник полиции и вытащил его живого на берег. Однако нам в редакцию пришло письмо, в котором его автор уточняет подробности случившегося и настаивает, что спасен утопающий был совсем другими людьми.

«События перевёрнуты с ног на голову и, к большому возмущению неравнодушных людей, честь и хвала отдана почему-то патрулю полиции!? Да, патрульный действительно был в воде, но прыгнул он туда, когда уже ничего от него не зависело и, видимо, сделано это было от огромнейшего желания получить то ли премию, то ли медаль… он даже не догадался свою куртку и берцы снять, и, в итоге, спасать пришлось и его!!!» – пишет нам Мария Талашова.

Она подчеркнула, что настоящие спасители не имеют никакого отношения к полиции и против того, чтобы их имена озвучивали. Они случайно оказались рядом в нужном месте в нужное время, и уверены, что сделали то, что должны были сделать.

«Очень больно читать эту ложь близким настоящих героев! Ребята не хотят озвучивать свои имена и всячески скрывают эту ситуацию, но я не могу не написать вам, выразив все возмущение жен, матерей и друзей мужчин, которые в эту холодную ночь провели столько времени в воде, спасая незнакомого им человека и того «героя» который по своей глупости обрек на долгие минуты в ледяном море наших близких!!!» – рассказала нашему изданию читательницы Мария Талашова.

Фото: sevastopol-foto.ru

Ольга Сурикова