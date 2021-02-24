В Севастополе хотят сделать прозрачным озеленение города

Все деревья и кусты в городе пересчитают

В Севастополе создается портал «Зеленый фонд», который сделает публичным механизм выдачи порубочных билетов и расходования средств на озеленение. Об этом заявил сегодня на аппаратном совещании губернатор города Михаил Развожаев.

В городе будет проведена инвентаризация всех зеленых насаждений города и эта информация будет доступна на портале. Благодаря проекту, каждый желающий сможет отследить, где, что и за какие деньги посажено.

Директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова сообщила, что в этом году на компенсационное озеленение выделено 63 млн рублей.

«Сумма компенсационной стоимости будет отображаться на портале. Она зависит от возраста дерева и ценности породы. Кроме того, при расчете применяются коэффициенты качественного состояния и функционального назначения зеленых насаждений», – отметила она.

Также на аппаратном совещании было сообщено, что ФГАОУ «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» разработал дендрологический ассортимент для озеленения города. Среди рекомендуемых сразу были предложены кипарисы и можжевельники.

Отдельно на портале появится раздел «Сад памяти», куда будут заноситься все зеленые насаждениях, посаженные в честь значимых дат или событий

«Посмотрите архивы, где ранее высаживались памятные аллеи. Надо восстановить деревья и ухаживать за ними», – поручил губернатор.

Напомним, в 2018 году на аллее у здания Гагаринского муниципалитета Севастополя украли восемь туй, которые местные жители высадили в память о погибших при пожаре в Кемерово. Всего было посажено 64 туи в память о каждой жертве.

Фото: Infotown/vk.com

Ольга Сурикова