В Севастополе за сутки коронавирусом заразились 216 человек

В Севастополе за последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 11 человек. Выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 194 пациента, из них 169 — с подтвержденным COVID-19.

При этом в городе зарегистрированы 216 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано, говорится в оперативной сводке правительства городаю

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой, девятой горбольницах и Военном госпитале развернуты 236 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 90 822 человека, выздоровели 86 200.

Ольга Сурикова