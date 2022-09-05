На Ай-Петри четыре человека не могли найти дорогу к своей машине

В субботу, 3 сентября, около 17:00 в Центр управления в кризисных ситуациях крымского управления МЧС поступило сообщение о том, что в районе плато Ай-Петри группа людей во время отдыха сбились с пути и не могут найти дорогу к своему автомобилю.

Спасатели совместно с сотрудниками ГКУ РК «Крым-Спас» выдвинулись на место и обнаружили четырех человек, сбившихся с пути. Все они были сопровождены к месту нахождения своего автомобиля. В медицинской помощи не нуждались.

В спасательной операции было задействовано 10 человек.

Напомним, недавно на Большой Севастопольской тропе спасли женщину с двумя детьми, которые сбились с пути.

Ольга Сурикова