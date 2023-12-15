В Севастополе женщина украла у пенсионеров более 1,2 миллиона рублей

Гагаринский районный суд дал 5 лет 9 месяцев лишения свободы организатору ОПГ по хищению денег у пенсионеров.

44-летняя женщина в состав ОПГ привлекла своего сожителя и двух знакомых женщин. Подельники под видом торговых представителей сообщали престарелым людям, что те стали участниками крупного розыгрыша. Для получения награды обманутые пенсионеры якобы временно должны были передать им все свои сбережения, но обратно, вместо настоящих купюр, получали нарезанную бумагу в запечатанных конвертах.

Таким образом, в период с июня 2019 года по февраль 2020 года они похитили более 1,2 млн рублей у четырех пожилых севастопольцев.

Кроме того, по месту проживания преступницы в Бахчисарайском районе обнаружена мариухана, которую она хранила для личного употребления.

Напомним, в Севастополе будут судить приезжего за «ослепительный» разбой.