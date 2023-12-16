В Севастополе по-зимнему холодно

В Севастополе сегодня облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +1…+3°, сообщили в крымгидрометцентре.

В воскресенье, 17 декабря, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +5…+7°.

В понедельник, 18 декабря, облачно. Ночью, утром небольшой дождь, днем дождь. Ветер западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +8…+10°.