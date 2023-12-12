В Севастополе будут судить приезжего за «ослепительный» разбой

Полиция Севастополя задержала 20-летнего приезжего мужчину, ограбившего севастопольца при помощи перцового баллончика.

Горожанин возвращался ночью из увеселительного заведения. Неизвестный с балаклавой на голове распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика, после чего силой забрал золотую цепочку с нательным крестом и скрылся на автомобиле. Украденное сбыл в ломбарде за 180 тыс. рублей, деньги отдал за съем квартиры и развлечения.

Разбойник ранее уже привлекался за похожее преступление, кроме того, он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении за совершённую ранее кражу. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали в Феодосии завербованного украинскими спецслужбами мужчину, который переправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике.