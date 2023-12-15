ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16%

Повышение ставки происходит уже в четвертый раз подряд в этом году.

В июле поднимали с 7,5% до 8,5%;

В августе с 8,5% до 12%;

В сентябре с 12% до 13%;

В сентябре с 13% до 15%.

Тем не менее, Центробанк в скором времени может завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Если исходить из нашего базового сценария, наверное, действительно мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, которая будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. И конкретно решение по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза», — сказала Набиуллина.

Эксперты считают последствиями высокой ключевой ставки:

высокие ставки по кредитам;

высокие ставки по банковским депозитам;

замедление экономики и производства;

снижение покупательной способности;

снижение инфляции.

Напомним, правительство Севастополя приняло постановление о начале процедуры перехода к технологиям, которые позволят записать проездные в общественном транспорте на банковскую карту, а в пригородных автобусах установить валидаторы.