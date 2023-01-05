В Севастополе женщина пошла на воровство из-за похмелья

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю женщину, которая пыталась украсть из магазина бутылку коньяка.

Женщина объяснила свой поступок тем, что у нее из-за плохого самочувствия, вызванного потреблением горячительного, присутствуют провалы в памяти и она не помнит, как бутылка коньяка оказалась в ее сумке.

Росгвардия передала женщину полиции для разбирательства, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Напомним, в Севастополе задержали гадалку, которая открыто ограбила женщину в общественном транспорте.