Водителей самокатов в 2023 году ждут штрафы

Нарушители на электросамокатах будут штрафоваться на сумму до 1,5 тыс. рублей после закрепления правового статуса средств индивидуальной мобильности с 1 марта 2023 года.

Об этом ТАСС в четверг сообщил источник, близкий к разработке вопроса.

«С 1 марта вступает в силу постановление правительства, закрепляющее правовой статус электросамокатов. Данная категория участников дорожного движения [передвигающиеся на электросамокатах] отнесена к пешеходам, соответственно, за нарушения на дорогах они будут привлекаться к ответственности по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ. Вместе с тем со временем для средств индивидуальной мобильности может появиться и новая специальная ответственность», — сказал собеседник агентства.

Максимальный штраф в размере 1,5 тыс. рублей предусмотрен ст. 12.29 («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения») и ст. 12.30 («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») КоАП РФ.

Согласно утвержденным поправкам в ПДД, которые вступят в силу с 1 марта 2023 года, электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — cредства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км в час по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг.

Напомним, в Севастополе задержан местный житель за кражу и порчу электросамоката. Его ночное преступление попало в объективы камер видеонаблюдения.

Мужчина решил узнать устройству кикшерингового электросамоката. Он унес колесный гаджет в руках.