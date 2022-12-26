Жительницу Севастополя гадалка ограбила прямо в маршрутке

В Севастополе задержали гадалку, которая открыто ограбила женщину в общественном транспорте.

Свою жертву она нашла в автобусе «Севастополь-Бахчисарай» и предложила ей свои якобы магические услуги. Заинтересовавшаяся 20-летняя девушка не заподозрила ничего неладного и когда незнакомка спросила, есть ли у нее при себе банкноты, она открыла свой кошелек, чтобы достать 50 рублей.

«Воспользовавшись этим обстоятельством незнакомка выхватила из рук пассажирки 1500 рублей и спрятала в карман. На требования потерпевшей вернуть похищенное, ворожея ответила отказом», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Потерпевшая сразу сообщила в полицию и гадалку быстро задержали. Оказалось, что это жительница одного из соседних регионов. Ей за грабеж теперь грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе мошенницы под предлогом снятия порчи выманили у местной пенсионерки почти 500 тысяч рублей.

Ольга Сурикова