Депутат Госдумы рассказал об остутсвии предпосылок к проведению второй волны мобилизации

Депутат из комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев рассказал, что по его мнению в ближайшие полгода у минобороны России нет необходимости объявлять очередной этап мобилизации.

«Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации», — интервью изданию «Чита.ру».

Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.