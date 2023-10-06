Четырехлетний ребенок выпал из окна в Крыму

В Джанкое ребенок получил травмы в результате падения из окна, сообщила пресс-служба ГСУ Следкома по региону.

Сейчас следователями проводится процессуальная проверка по факту падения мальчика из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома по улице Крымских Партизан. ЧП произошло вечером 5 октября в момент, когда мама находилась на кухне, а ребенок, оставшись один, взобрался на окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.