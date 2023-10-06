Четырехлетний ребенок выпал из окна в Крыму

В Джанкое ребенок получил травмы в результате падения из окна, сообщила пресс-служба ГСУ Следкома по региону.
Сейчас следователями проводится процессуальная проверка по факту падения мальчика из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома по улице Крымских Партизан. ЧП произошло вечером 5 октября в момент, когда мама находилась на кухне, а ребенок, оставшись один, взобрался на окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.
В СК уточнили, что мальчик находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и травму внутренних органов.
Семья, в которой произошло происшествие, благополучная.
Проверку по данному факту проводит и прокуратура Крыма.
Напомним, летом трехлетний ребенок выпал из окна в Симферополе.
Ольга Сурикова