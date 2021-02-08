В Севастополе женщина хотела помочь подруге и лишилась 100 тысяч

Мошенники продолжают находить своих жертв

Полиция Севастополя призвала остерегаться мошенников, которые орудуют в социальных сетях. Для наглядности привели пример женщины, которая из-за своей доверчивости лишись более ста тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный взломал аккаунт в социальной сети её подруги и от её имени прислал сообщение с просьбой срочно одолжить крупную сумму в связи со сложным жизненным обстоятельством. Женщина откликнулась на «крик о помощи подруги» и перечислила мошеннику более чем 100 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители принимают меры, чтобы установить преступника.

В пресс-службе севастопольцам порекомендовали быть бдительными, перезванивать знакомым при получении таких просьб о помощи.

Напомним, мы недавно рассказывали еще об одном кибермошенничестве: в Севастополе у клиентки банка РНКБ были похищены деньги с карточки. Неизвестный расплачивался с ее счета за доставку еды в Москве.

Ольга Сурикова