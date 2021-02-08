В Севастополе в поликлинике №3 не понимают, зачем люди занимают очереди с ночи

Запись доступна на 14-й день

В Севастополе пациенты сами устраивают ажиотаж вокруг поликлиник, отказываясь записываться дистанционно и приходить строго по талонам. Такое мнение высказала заведующая поликлиники #3, которая находится на Бориса Михайлова, Анна Макиенко.

Как рассказали журналисты телеканала «Первый Севастопольский», жители пожаловались, что им приходится приходить и занимать очередь на прием в 5-6 утра, и это не гарантирует им прием у специалиста. Некоторые вынуждены повторять эту процедуру по несколько дней.

Заведующая медучреждения отметила, что запись дистанционно доступна на ближайшие две недели, и талоны поровну распределяются между сайтом «Госуслуги», регистратурой и информантами медучреждения. Администратор в холле всегда готов помочь с записью.

«У нас открывается запись на 14 дней. И она генерируется автоматически. Мы на это повлиять не можем. То есть, понятно, что, входя на Госуслуги или в регистратуру, человек приходит и записывается. К сожалению, сейчас запись, на 14-й день. Но это не у всех – если посмотреть по расписанию, есть открытая запись и на 6-е, и на 7-е сутки», — пояснила Анна Макиенко.

Что касается людей, которые приходят на рассвете под поликлинику, она отметила, что ей не понятно, зачем они это делают: «Ну мы же не можем запретить пациенту прийти в 5-6 часов».

При этом она добавила, что часто люди, которые каким-либо причинам не могут попасть к специалистам, приходят напрямую к ней. И в ходе личной беседы они получают необходимую информацию.

Также записать на приём к доктору своего пациента может сам терапевт – когда рекомендует пройти обследование у конкретных врачей, пояснила завполиклиники, добавив, что штат узких специалистов у них полностью укомплектован.

Резюмируя Анна Макиено подчеркнула, что в случаях крайней необходимости, пациенты могут обратиться в кабинет неотложной помощи или вызвать бригаду скорой помощи.

Напомним, в первом квартале 2021 года должен определиться новый подрядчик, который продолжит ремонт в поликлинике № 2 городской больницы им. Н.И. Пирогова на улице Ерошенко.

Ольга Сурикова