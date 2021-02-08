Завершать реконструкцию музея им.Крошицкого в Севастополе будет симферопольская фирма

Подрядчик уже получил 80 миллионов аванса

В Севастополе заключили новый контракт на реставрацию Художественного музея им. Крошицкого. Подрядчик обещает завершить работы к Новому 2022 году.

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» заключила еще в конце 2020 года договор с симферопольской фирмой — ООО «Асгард» — на 175,2 млн рублей, сообщает «Севастопольская газета». Подрядчик обещает завершить ремонтные работы к 31 декабря 2021 года. Капстрой даже перечисли уже 80 миллионов аванса.

Как известно, затянувшийся ремонт начался еще весной 2018 года, питерская фирма «Гуар» за 435 млн рублей контракта обещала выполнить работы к декабрю 2019 года. Сначала срок был перенесен на конец 2020 года, а затем договор и вовсе был расторгнут, а правительство вступило с подрядчиком в судебные тяжбы.

Нынешний подрядчик должен поменять в здание все окна, двери, а также воссоздать интерьер. Картины из фонда музея выставлялись в фойе второго этажа кинотеатра «Москва». Коллекцию пришлось распределить по нескольким местам: помимо кинотеатра «Москва» это Черноморское ВВМУ им П.С. Нахимова, севастопольский филиал МГУ им. И.В. Ломоносова, центральная библиотека им. Л.Н. Толстого и другие организации.

Ольга Сурикова