Севастопольцы пострадали еще от одной схемы мошенничества

Жители жалуются, что банк РНКБ не защищает их карты

Фото: yandex.ru/maps

В Севастополе у клиентки банка РНКБ были похищены деньги с карточки. Неизвестный расплачивался с ее счета за доставку еды в Москве.

Девушка написала пост в группе «Черный список «Севастополя» соцсети ВКонтакте, в котором рассказала, что о том, что с ее счета снимаются деньги узнала уже постфактум, после прихода смс-уведомление на телефон. Перед самой денежной операцией банк не запросил у нее код-подтверждение. Она было этому очень удивлена.

Обратившись в банк, ей карточку заблокировали.

«Написала заявление в полицию. Шансов на возврат денежных средств нет. Но теперь нет доверия к банку», — написала пострадавшая.

При этом она приложила скриншот банковские операций, совершенных не ею, где видно, что неизвестный на ее деньги заказывал себе доставку еды в Москве.

В комментариях севастопольцы начали жаловаться, что у них тоже были подобные проблемы, особенно после того, как покупали товары через известный интернет-магазин. Кто-то даже предположил, что представители магазина торгуют личными данными клиентов.

Один из участников группы рассказал подробно схему, как мошенники воруют деньги с карточек посредством доставок еды. «Киберворы регистрируют предприятие или договариваются с кафе, работающие с сервисами доставки еды, и оплачивают заказы картой жертвы. Курьер, который ничего не подозревает, выполняет заявку, а затем блюда возвращаются обратно в обшепит. И так по кругу», — описал одну из схем Александр Кислов.

Фото: Черный список Севастополя/vk.com

Ольга Сурикова