В Севастополе «желтый» уровень террористической опасности введен на неделю

Для граждан ограничений нет

В Севастополе с 31 июля после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности. Пока его действие продлится неделю. Об этом было сообщено сегодня, 1 августа, в ходе аппаратного совещания.

Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, после утренних событий в штабе «все меры, которые можно было в связи с этим принять, приняты».

Он отметил, что «желтый» уровень террористической опасности коснется объектов транспорта, строительства. Для всех подрядчиков сейчас выдвинуто повышенное требование безопасности.

Для исполнительных органов власти вводится необходимость введения регулярного инструктажа ответственных лиц соцучреждений, школ, детских садиков, больниц, объектов культуры в случае обнаружения подозрительных предметов.

Руководители ТЭК, водоканала и прочим жизненно-важных структур должны отчитываться ежедневно в Национальный антитеррористический комитет.

Для граждан никаких ограничений не накладывается.

Данный режим введен до 7 августа. А далее будет приниматься решение либо о его продлении, повышении или отмене.

Ольга Сурикова